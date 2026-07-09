Bomberos de Plaza Huincul partieron hacia Neuquén para colaborar en el incendio del depósito

Debido a la presencia de materiales inflamables, las llamas se propagaron rápidamente y demandan un importante despliegue.

Ocho bomberos voluntarios de la Central 17 de Plaza Huincul fueron convocados este jueves para sumarse al operativo desplegado por el incendio de gran magnitud que afecta al depósito de la empresa Sakura, en la ciudad de Neuquén.

La dotación huinculense partió hacia la capital provincial con una autobomba y un camión de abastecimiento, con el objetivo de brindar apoyo logístico y operativo a los equipos que trabajan en el combate del fuego.

El incendio se inició alrededor de las 10.30, en el depósito ubicado sobre calle Mascardi, casi San Martín, en el oeste neuquino. Debido a la presencia de materiales inflamables, las llamas se propagaron rápidamente y demandaron un importante despliegue de recursos.

En el lugar trabajan 18 dotaciones de bomberos de distintas localidades, entre ellas Neuquén, Centenario, Plottier y Cipolletti, además de personal de emergencia y ambulancias del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN).

Desde Plaza Huincul, la Central 17 se incorporó al operativo para reforzar las tareas de control y asistencia ante un siniestro que continúa siendo combatido por los equipos de emergencia. Hasta el momento, no se informaron las causas que originaron el incendio.