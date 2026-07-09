Plaza Huincul conmemoró el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia

La ceremonia fue encabezada por el intendente Claudio Larraza

La ciudad de Plaza Huincul realizó el acto protocolar en conmemoración del 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, con la participación de autoridades municipales, representantes institucionales y vecinos que se acercaron para acompañar la celebración patria.

La ceremonia fue encabezada por el intendente Claudio Larraza, junto al presidente del Concejo Deliberante, Daniel Vidondo; la diputada provincial Yamila Hermosilla; integrantes del gabinete municipal y representantes de distintas instituciones de la comunidad.

Durante el acto, el jefe comunal recordó la importancia histórica del 9 de Julio de 1816, fecha en la que el Congreso reunido en Tucumán declaró la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En su discurso, destacó los valores de libertad, soberanía y unidad que marcaron aquel proceso histórico y llamó a mantener vigente ese legado mediante el compromiso ciudadano y el trabajo conjunto.

La jornada contó con la participación de artistas y agrupaciones locales que brindaron un marco cultural a la conmemoración. Se presentaron la Compañía de Danzas “Petrolero Argentino”, la Compañía de Danza “Danza y Pasión”, el Ensamble Vocal Huincul, la bailarina Constanza Muñoz y la agrupación “Los Lugareños” junto a los hermanos Levio.