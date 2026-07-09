Vaca Muerta: cuatro heridos tras un choque frontal entre camionetas

Tras el impacto se produjo un principio de incendio en uno de los vehículos

Cuatro hombres resultaron heridos este miércoles por la noche luego de un violento choque frontal entre dos camionetas pertenecientes a empresas que operan en Vaca Muerta. El siniestro ocurrió sobre la Ruta Provincial N.º 5, en el sector Bajo del Toro, a unos 15 kilómetros del acceso a El Trapial.

El accidente se registró alrededor de las 19 horas y generó un importante despliegue de los equipos de emergencia de la región. Según informó la Central 16 del Cuartel de bomberos voluntarios de Rincón de los Sauces, tras el impacto se produjo un principio de incendio en uno de los vehículos, aunque la situación fue rápidamente controlada.

Como consecuencia de la colisión, una de las camionetas terminó volcada sobre la banquina, mientras que la otra quedó detenida sobre la cinta asfáltica con importantes daños materiales.

Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, acudieron al lugar junto con personal policial y del hospital de Rincón de los Sauces. Los rescatistas asistieron a los cuatro ocupantes involucrados y, tras la llegada de las ambulancias, fueron inmovilizados y trasladados al hospital local para una evaluación médica más exhaustiva.

De acuerdo con la información brindada por los equipos de emergencia, ninguno de los heridos presentaba lesiones de gravedad.