Cutral Co fue protagonista en TN con un móvil en vivo desde el monumento a Messi

La ciudad de Cutral Co volvió a captar la atención de los medios nacionales con una transmisión en vivo del canal TN, encabezada por la periodista Paula Bernini, quien realizó un móvil desde el Monumento a Lionel Messi, reconocido como el más alto del mundo.
Durante su recorrido por la provincia del Neuquén, el equipo periodístico eligió este emblemático espacio para mostrar uno de los principales atractivos de la ciudad y dialogar con vecinos y visitantes que diariamente se acercan a conocer y fotografiarse junto al monumento.
La cobertura permitió difundir a nivel nacional el valor turístico y cultural de este ícono de Cutral Co, que se ha convertido en un punto de encuentro para fanáticos del fútbol y turistas de distintos lugares del país.