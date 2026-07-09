El Contenedor Social ya funciona en el barrio Parque Este de Cutral Co

Con el objetivo de promover la solidaridad y facilitar el acceso a donaciones para quienes más lo necesitan, quedó habilitado un Contenedor Social en el barrio Parque Este de la ciudad de Cutral Co.
El espacio está ubicado en la intersección de las calles Villarino y Lago Espejo, donde los vecinos podrán acercar ropa, calzado, mantas y juguetes en buen estado para colaborar con familias de la comunidad.
La iniciativa busca fortalecer el compromiso solidario de la comunidad, brindando un punto fijo y accesible para la recepción de elementos que puedan ser reutilizados por personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.