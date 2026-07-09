Plaza Huincul: Zoonosis realizó 88 castraciones gratuitas durante junio

Se realizaron 66 castraciones de felinos y 22 de caninos

Zoonosis de la Municipalidad de Plaza Huincul llevó adelante una nueva campaña gratuita de castración de perros y gatos durante el mes de junio, con el objetivo de promover la tenencia responsable de mascotas y contribuir al control de la población animal.

De acuerdo con el balance difundido por el área, durante el operativo se realizaron 66 castraciones de felinos y 22 de caninos, alcanzando un total de 88 intervenciones.

Recordaron que quienes deseen acceder al servicio pueden solicitar un turno comunicándose al (299) 496-8550, de lunes a viernes, de 8 a 13 horas.