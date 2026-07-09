Gabinete Joven fortalece el trabajo con referentes de toda la provincia

Se abordaron temas vinculados al Boleto Estudiantil Neuquino Gratuito (BENG) y las estrategias de salud mental.

La subsecretaría de Juventud realizó una nueva reunión del Gabinete Joven en el Espacio Duam de la ciudad de Neuquén, donde se abordaron temas vinculados al Boleto Estudiantil Neuquino Gratuito (BENG) y las estrategias de salud mental.

Durante el encuentro, representantes de distintos organismos provinciales brindaron información para que los referentes juveniles puedan acompañar y responder a las demandas de sus comunidades. Además, se informó que la revalidación del BENG estará habilitada del 27 de julio al 31 de agosto.

Como parte de la continuidad del programa, se conformarán comisiones de Trabajo y Empleo, Educación y Salud Integral, con el objetivo de fortalecer las políticas públicas destinadas a las juventudes de toda la provincia.