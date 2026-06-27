Ruta 22: un hombre falleció tras chocar con un camión cerca de Cutral Co

El incidente vial ocurrió en el kilómetro 1337, a unos escasos 5 kilómetros del ingreso a Cutral Co, viniendo desde Zapala.

El conductor de un vehículo VW Polo Track falleció por el impacto del auto con un camión con un carretón. Por el choque, el vehículo Polo volcó y quedó sobre el techo en la vera sur de la ruta. Unos metros más allá también sobre la misma vera terminó el camión.

Según las primeras informaciones el hombre que falleció sería Marcelo Gonzalo Orellana, vecino de Cutral Co, de 26 años de edad.

El incidente ocurrió poco después de las 14 por razones que se establecerán con las pericias policiales, pero por lo que se podía ver en el lugar, el impacto fue en la traza con sentido oeste este, como desde Zapala hacia Cutral Co.

El cuartel de Bomberos Voluntarios informó que el choque fue frontal. En primera instancia concurrió un equipo de rescate y luego uno de apoyo logístico, cinco efectivos en total.

El tránsito pesado por la ruta estuvo cerrado hasta que la víctima fatal fue retirada del lugar y se despejó la calzada. Por una banquina se habilitó el paso de vehículos menores durante el tiempo que estuvo cortado. Los bomberos colaboraron en el retiro de los residuos que generó el choque, principalmente partes del automóvil.