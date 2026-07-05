La despedida de “Patuco” Quiñiñiri reunió a la dirigencia política

Desde el gobernador Rolando Figueroa hasta dirigentes del oficialismo y la oposición coincidieron en destacar su compromiso

El histórico vecinalista y exconcejal de Cutral Co fue despedido con una masiva muestra de afecto. Desde el gobernador Rolando Figueroa hasta dirigentes del oficialismo y la oposición coincidieron en destacar su compromiso con la comunidad y una vida dedicada al servicio de los demás.

Hay dirigentes que ocupan cargos y otros que ocupan un lugar en la memoria de los vecinos. Juan Carlos “Patuco” Quiñiñiri pertenecía a este último grupo. Su despedida, realizada el 4 de julio en Cutral Co, dejó una imagen poco frecuente en tiempos de fuertes divisiones políticas: referentes de distintos espacios coincidieron en reconocer a un hombre cuya principal identidad fue la cercanía con la gente.

El velorio y el posterior sepelio convocaron a cientos de personas que durante décadas compartieron con Quiñiñiri la vida barrial, la militancia o, simplemente, alguna ayuda recibida en momentos difíciles. La sede vecinal del barrio Pampa, escenario de buena parte de su trabajo comunitario, fue uno de los lugares elegidos para rendirle homenaje antes del traslado al cementerio local.

Las expresiones de pesar trascendieron rápidamente el ámbito local. El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, recordó a Quiñiñiri como “un querido amigo”, “compañero de camino”, “humilde” y “trabajador incansable por su barrio y su localidad”. En su mensaje, destacó que fue “sobre todo, un luchador de la vida” y envió un abrazo a su familia y seres queridos.

También el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares, hizo pública su despedida. Señaló que Quiñiñiri dejó “una huella en la historia social, política e institucional de la ciudad” gracias a su compromiso con la vida comunitaria, su vocación de servicio y su permanente trabajo en favor de los vecinos. El funcionario acompañó sus palabras con un mensaje de condolencias dirigido a la familia y a toda la comunidad de Cutral Co.

Desde otro espacio, el exgobernador Jorge Sobisch también expresó sus condolencias mediante las redes sociales. “Mis más sentidas condolencias y un fuerte abrazo a la familia del compañero Patuco Quiñiñiri. Un abrazo para todos sus seres queridos”, escribió.

La presencia de dirigentes de diferentes sectores durante el sepelio reflejó el reconocimiento que había construido a lo largo de los años. Asistieron militantes del Movimiento Popular Neuquino y del espacio Comunidad, además de los diputados provinciales por Cutral Co, Yamila Hermosilla y Juan Sepúlveda. Este último compartió con Quiñiñiri los primeros pasos de su trayectoria política.

Sin embargo, las referencias políticas quedaron en un segundo plano frente a las historias que comenzaron a repetirse entre quienes se acercaron a despedirlo. Vecinos, especialmente adultos mayores, evocaron gestos de solidaridad, acompañamiento y ayuda desinteresada. Muchos coincidieron en que nunca preguntaba de qué partido era quien necesitaba una mano.

La multitud que acompañó el último adiós confirmó que, más allá de los cargos que ocupó como dirigente vecinal y concejal mandato cumplido, el legado de “Patuco” Quiñiñiri quedó asociado a una forma de hacer política basada en la presencia cotidiana, el trabajo silencioso y el compromiso permanente con los vecinos.