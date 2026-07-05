Villa El Chocón contará con un nuevo Centro Deportivo Comunitario

El proyecto contempla la construcción de un edificio de 1.283,2 metros cuadrados

El Gobierno de la Provincia del Neuquén llamó a licitación pública para la construcción de un nuevo Centro Deportivo Comunitario (CDC) en Villa El Chocón, una obra que permitirá ampliar la infraestructura destinada al deporte, la recreación y las actividades culturales de la localidad.

El edificio se emplazará sobre la calle Pedro Salvatori, en un sector contiguo al barrio Llequén, y demandará una inversión oficial de 4.635.053.073 pesos. El plazo de ejecución previsto es de 365 días.

Las ofertas podrán presentarse hasta el 27 de julio a las 10 en la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura, ubicada en La Rioja 229, piso 10, de la ciudad de Neuquén. La apertura de sobres se realizará ese mismo día, a las 12, en el piso 12 del mismo edificio.

La iniciativa forma parte del plan de infraestructura impulsado por el Gobierno provincial para fortalecer el desarrollo de las comunidades neuquinas mediante la construcción de espacios públicos destinados al deporte y la integración social. Con este proyecto, Villa El Chocón se suma a las localidades de Andacollo, Guañacos, Huinganco, Las Coloradas, Moquehue, Villa del Nahueve, Coyuco-Cochico y Senillosa, donde también se ejecutan Centros Deportivos Comunitarios.

El proyecto contempla la construcción de un edificio de 1.283,2 metros cuadrados, diseñado de acuerdo con las condiciones climáticas y topográficas de la zona, considerando especialmente la incidencia de los fuertes vientos y la orientación del asoleamiento.

El Centro Deportivo Comunitario contará con un amplio salón de usos múltiples, un salón flexible para distintas actividades, cocina, área administrativa, sanitarios, espacios semicubiertos y una sala de máquinas ubicada en la planta alta.

En el exterior se construirán playones para actividades deportivas y recreativas, gradas, sectores de juegos, rampas, escaleras, estacionamientos, veredas perimetrales, iluminación, equipamiento urbano, parquización y un portal de acceso, conformando un espacio pensado para el encuentro y la participación de la comunidad.

Además, el edificio incorporará equipamiento para la práctica de disciplinas como básquet, vóley y hándbol, ampliando la oferta deportiva disponible para vecinos y vecinas de Villa El Chocón.