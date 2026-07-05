Cuatro aspirantes aprobaron el examen final y serán incorporados en Plaza Huincul

El acto de ascenso al grado de Bombero se llevará a cabo el próximo 19 de julio

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul informó que cuatro aspirantes aprobaron con éxito el examen final de formación, culminando así una etapa clave de su preparación para integrar el cuerpo activo de la institución.

La evaluación se desarrolló durante una intensa jornada en la que los futuros bomberos debieron demostrar los conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo de su capacitación. Desde la institución destacaron el esfuerzo, el compromiso y la vocación de servicio que cada uno de ellos puso de manifiesto durante el proceso.

Los aspirantes que superaron la instancia final son Agustín Bustos, Sharon Carrizo, Micaela Rioseco y Aymara Sampoña.

El acto de ascenso al grado de Bombero se llevará a cabo el próximo 19 de julio, fecha en la que los cuatro aspirantes pasarán a formar parte oficialmente de las filas activas de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul.