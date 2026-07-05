Cutral Co habilitó nuevos turnos vespertinos para esterilizaciones gratuitas de felinos

Las personas interesadas en acceder al servicio deberán solicitar un turno previamente a través de WhatsApp

Zoonosis de Cutral Co informó la apertura de nuevos turnos en horario de la tarde para la realización de esterilizaciones gratuitas destinadas a felinos, una iniciativa que busca promover la tenencia responsable de mascotas y contribuir al control de la población animal.

Los turnos estarán disponibles en las siguientes fechas:

Martes 1 de julio

Martes 8 de julio

Miércoles 16 de julio

Jueves 31 de julio

Las personas interesadas en acceder al servicio deberán solicitar un turno previamente a través de WhatsApp, comunicándose al 299 6846219.