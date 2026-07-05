Cutral Co habilitó nuevos turnos vespertinos para esterilizaciones gratuitas de felinos

Zoonosis de Cutral Co informó la apertura de nuevos turnos en horario de la tarde para la realización de esterilizaciones gratuitas destinadas a felinos, una iniciativa que busca promover la tenencia responsable de mascotas y contribuir al control de la población animal.
Los turnos estarán disponibles en las siguientes fechas:
- Martes 1 de julio
- Martes 8 de julio
- Miércoles 16 de julio
- Jueves 31 de julio
Las personas interesadas en acceder al servicio deberán solicitar un turno previamente a través de WhatsApp, comunicándose al 299 6846219.