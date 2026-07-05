Trágico siniestro vial en Plottier: una joven perdió la vida sobre la Ruta 22

Las otras dos ocupantes fueron asistidas por personal del hospital de Plottier y del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN)

Una joven falleció este domingo tras un trágico siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1231, frente a las instalaciones de Vialidad Nacional, en la ciudad de Plottier.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho involucró a un Volkswagen Gol en el que viajaban tres mujeres. Por causas que aún son investigadas por las autoridades, el vehículo protagonizó un violento accidente que dejó como saldo el fallecimiento de una de las acompañantes en el lugar del hecho.

Las otras dos ocupantes fueron asistidas por personal del hospital de Plottier y del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN). Una de ellas fue trasladada al hospital local para recibir atención médica, mientras que la restante fue derivada al hospital Castro Rendón, en la ciudad de Neuquén, debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

El operativo de emergencia demandó un importante despliegue de recursos. Bomberos Voluntarios trabajaron en el rescate utilizando herramientas hidráulicas para liberar a la víctima del interior del vehículo.

Además, intervinieron efectivos de la Comisaría 46ª, Policía de Tránsito, Policía Forense y personal de Defensa Civil de Plottier, quienes realizaron las tareas de asistencia, preservación de la escena y las pericias correspondientes.