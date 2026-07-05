Lanzan campaña para ayudar a una madre y sus cuatro hijos en Plaza Huincul

Atraviesan una difícil situación económica y social en medio de las bajas temperaturas.

Vecinos del barrio Otaño impulsan una campaña solidaria para asistir a Micaela Andrade y a sus cuatro hijos de 17, 14, 11 y 9 años, quienes atraviesan una difícil situación económica y social en medio de las bajas temperaturas.

Según se informó, la mujer se encuentra atravesando problemas de salud y la familia no cuenta con servicio de luz ni de gas, situación que agrava las condiciones en las que viven durante este invierno.

La colecta tiene como objetivo reunir ayuda para regularizar la deuda del gas, contratar un matriculado que permita acondicionar la vivienda y adquirir un pilar de luz para gestionar la conexión eléctrica y acceder a servicios básicos.

Cualquier aporte puede marcar una diferencia para la familia, que necesita calefacción, iluminación y mejores condiciones habitacionales para sobrellevar esta situación.

Las personas interesadas en colaborar pueden comunicarse a través del alias “jazmincabreramp”, a nombre de Jazmín Cabrera, o acercarse al domicilio ubicado en barrio Otaño, Avenida Misiones, Lote 3, Manzana 97, Plaza Hincul.