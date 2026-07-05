Peteco Carabajal se presenta en Cutral Co en la peña por el Día de la Independencia

El próximo jueves 9 de julio

La ciudad de Cutral Co se prepara para celebrar un nuevo aniversario de la Independencia Argentina con una propuesta cultural y comunitaria abierta a toda la población.

El próximo jueves 9 de julio, a partir de las 17:00 horas, se realizará una peña popular en el gimnasio municipal General Enrique Mosconi, con entrada libre y gratuita.

El evento incluirá el acto protocolar oficial, durante el cual la Orquesta Infanto Juvenil de Cuerdas interpretará los himnos nacionales. Posteriormente, se desarrollará el tradicional Pericón Nacional, a cargo del Ballet Folclórico Municipal junto a agrupaciones locales, además de la participación de escuelas y diversos grupos de danza de la ciudad.

La jornada tendrá como cierre artístico la presentación del reconocido músico folclórico Peteco Carabajal junto a Riendas Libres, en un espectáculo que promete convocar a un amplio público.

Además de las presentaciones artísticas, la celebración contará con servicio de chocolate caliente y tortas fritas, como parte de la tradición festiva para compartir entre vecinos.