¿Dónde atenderá el Servicio de Obstetricia del hospital zonal?

Del 6 al 8 de julio.

El Servicio de Obstetricia del hospital de Complejidad VI Cutral Co y Plaza Huincul informó el cronograma de atención que se desarrollará en distintos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y Nodos de ambas localidades durante la semana del 6 al 8 de julio.

El cronograma previsto es el siguiente:

Lunes 6 de julio

Nodo Otoño: Licenciada Paneblanco .

. CAPS San Martín: Licenciada Sacomandi .

. CAPS Unión: Licenciada Guzmán.

Martes 7 de julio

Nodo Pampa: Licenciada Sacomandi .

. CAPS Parque Oeste: Licenciada Paneblanco .

. CAPS Central: Licenciada Guzmán.

Miércoles 8 de julio

Nodo Pampa: Licenciada Di Tomaso .

. Nodo Otoño: Licenciada Leyes .

. CAPS Peñi: Licenciada Guzmán.

Desde el Servicio de Obstetricia recordaron que la atención en los Nodos se brindará en el horario de 8 a 20 horas, mientras que en los CAPS se realizará de acuerdo con la programación habitual de cada establecimiento.