¿Dónde atenderá el Servicio de Obstetricia del hospital zonal?

Del 6 al 8 de julio.

El Servicio de Obstetricia del hospital de Complejidad VI Cutral Co y Plaza Huincul informó el cronograma de atención que se desarrollará en distintos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y Nodos de ambas localidades durante la semana del 6 al 8 de julio.

El cronograma previsto es el siguiente:

Lunes 6 de julio

  • Nodo Otoño: Licenciada Paneblanco.
  • CAPS San Martín: Licenciada Sacomandi.
  • CAPS Unión: Licenciada Guzmán.

Martes 7 de julio

  • Nodo Pampa: Licenciada Sacomandi.
  • CAPS Parque Oeste: Licenciada Paneblanco.
  • CAPS Central: Licenciada Guzmán.

Miércoles 8 de julio

  • Nodo Pampa: Licenciada Di Tomaso.
  • Nodo Otoño: Licenciada Leyes.
  • CAPS Peñi: Licenciada Guzmán.

Desde el Servicio de Obstetricia recordaron que la atención en los Nodos se brindará en el horario de 8 a 20 horas, mientras que en los CAPS se realizará de acuerdo con la programación habitual de cada establecimiento.