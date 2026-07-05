¿Dónde atenderá el Servicio de Obstetricia del hospital zonal?

El Servicio de Obstetricia del hospital de Complejidad VI Cutral Co y Plaza Huincul informó el cronograma de atención que se desarrollará en distintos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y Nodos de ambas localidades durante la semana del 6 al 8 de julio.
El cronograma previsto es el siguiente:
Lunes 6 de julio
- Nodo Otoño: Licenciada Paneblanco.
- CAPS San Martín: Licenciada Sacomandi.
- CAPS Unión: Licenciada Guzmán.
Martes 7 de julio
- Nodo Pampa: Licenciada Sacomandi.
- CAPS Parque Oeste: Licenciada Paneblanco.
- CAPS Central: Licenciada Guzmán.
Miércoles 8 de julio
- Nodo Pampa: Licenciada Di Tomaso.
- Nodo Otoño: Licenciada Leyes.
- CAPS Peñi: Licenciada Guzmán.
Desde el Servicio de Obstetricia recordaron que la atención en los Nodos se brindará en el horario de 8 a 20 horas, mientras que en los CAPS se realizará de acuerdo con la programación habitual de cada establecimiento.