Pulso Neuquino colmó el Ruca Che en una multitudinaria jornada de danza

Contó con la participación de más de 600 bailarines de diversos estilos

El Estadio Ruca Che fue escenario este sábado de una nueva edición de Pulso Neuquino – Territorio que Baila, que reunió a 37 elencos de distintas localidades y convocó a más de 1.700 personas con entrada libre y gratuita.

El evento, organizado por el Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura de Neuquén junto a la Municipalidad de Neuquén, contó con la participación de más de 600 bailarines de diversos estilos y fue transmitido en vivo por RTN.

La jornada estuvo encabezada por el gobernador Rolando Figueroa y autoridades provinciales y municipales. Desde la organización, la ministra Josefina Codermatz destacó el valor de los espacios culturales para el desarrollo artístico.

Además, el encuentro incluyó una acción solidaria con el Banco Patagónico de Alimentos, mediante la recolección de donaciones de alimentos no perecederos.