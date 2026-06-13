Proyecto GNL: el primer pago por las áreas de Cutral Co quedan para obras de Neuquén

La totalidad de los fondos se van a destinar a obras ya planificadas cerca de Neuquén capital y Centenario.

El gobierno provincial recibe 150 millones de dólares como parte de la concesión no convencional de las áreas Meseta Buena Esperanza I y II, Las Tacanas I y II y Aguada Villanueva Norte. Y 25 millones en concepto de Responsabilidad Social Empresaria. ¿Donde irá ese dinero?

Según informó el ministro de Economía, Guillermo Koenig, ante los diputados provinciales, la totalidad de los fondos se van a destinar a obras ya planificadas cerca de Neuquén capital y Centenario.

“Son dos etapas, primero hay una CENCH (Concesión para la explogación no convencional de hidrocarburos) común que no está asociada al GNL”, dijo Koenig. Y por ello ya tiene destino. Se supone que la etapa dos, que se cobraría hipotéticamente cuando las áreas de Cutral Co y Plaza Huincul estén en producción, podrían realizarse obras que beneficien a la región Comarca Petrolera.

En realidad la concesión de las áreas tienen relación con el proyecto GNL porque sin ella no se podría avanzar en ningún sentido. De hecho YPF tuvo que negociar la salida de Pluspetrol de esas áreas para avanzar luego con el acuerdo con la provincia. Lo que Koening quiso decir, seguramente, es que estos 150 millones de dólares no formaron parte de la negociación para bajar las regalías a la producción de gas para GNL.

¿Cuáles son las obras que se financiarán?

En definitiva, el bono que recibirá la provincia de Neuquén por la concesión servirá para financiar:

Un puente o elevación para ingresar a la avenida Casimiro Gomez desde Autovía Norte

Un puente o elevación para el cruce de la colectora de Autovía 22 y ruta 7 con la avenida Los Paraísos

Una elevación o puente en la intersección de Autovía Norte y ruta provincial 67

La duplicación de calzada de Autovía Norte desde Casimiro Gomez hasta el tercer puente hacia Cipolletti.

La duplicación del puente sobre la ruta 7

Modificaciones en la calzada de la ruta 7 a la altura del Parque Industrial, con ejecución del municipio de Neuquén

Modificaciones en la calzada de ruta 7 a la altura de Zanon, que sería un nuevo puente

Una rotonda a la altura de la estación de servicios Puma en Centenario

La construcción de dos vías desde la ruta 7 hasta la ruta 67, en Centenario, una de ellas por el autódromo

Duplicación de la calzada de la colectora entre la empresa Capex y la ruta 22

El ministro de Energía, Medele, aseguró que el segundo bono que debería beneficiar a Cutral Co y Plaza Huincul se va a cobrar cuando el proyecto tenga su aprobación en el RIGI y que cuente con el financiamiento internacional para llevarse a cabo. Falta bastante.

Le dará tiempo a los intendentes Claudio Larraza y Ramón Rioseco para gestionar obras de infraestructura que serán muy necesarias, como el desarrollo de los parques industriales y respecto del tránsito obras principalmente en la ruta 17, que dejará de estar disponible para saturarse.

En ese mismo sentido se debería pensar en los ingresos a Cutral Co y Plaza Huincul, por ruta nacional 22 y obras de infraestructura dentro de las ciudades para dar soluciones operativas que se genere con el desarrollo de la industria.