Legislatura: buscan bajar las regalías al GNL que se extraerá de las áreas de Cutral Co y Huincul

El ministro de Energía de Neuquén, Gustavo Medele, expuso ante diputados y diputadas de la comisión de Hidrocarburos de la Legislatura, los alcances técnicos, económicos y estratégicos del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) impulsado en conjunto con YPF.

Como había anunciado el gobernador Rolando Figueroa, se van a recibir 175 millones de dólares extra a los 150 millones que YPF pagará en breve. Ese “segundo bono” se hará efectivo cuando se firme el RIGI para este proyecto que incluye la puesta en producción en Vaca Muerta de las áreas Meseta Buena Esperanza I y II, Las Tacanas I y II y Aguada Villanueva Norte. Y para que ello ocurra también deberá estar finalizado el proceso de búsqueda de financiación para este proyecto multimillonario.

En ese contexto el gobierno acordó con YPF para que se cobren menos regalías a una parte de la producción de esas áreas. Por ley nacional, las regalías para proyectos no convencionales es del 12% de lo que cobran las empresas por lo que se extrae y se vende. En el caso del gas que se va a usar para exportar en forma líquida (Gas Natural Licuado GNL) pagaría el 7.5%. Pero no siempre, solamente si el precio de venta del GNL no sobrepasa los 16 dólares el millón de BTU (la unidad que se utiliza para el gas). Si lo pueden vender entre 16 y 20 dólares, entonces será del 10% y si supera los 20 dólares, entonces será del 12%. Esta revisión hará cada tres años.

Además el ministro Medele explicó que se aplicará también un mínimo de liquidación, que es el precio de referencia Industria Cuenca Neuquina Condición Firme que publica la Secretaría de Energía de Nación. Si la diferencia entre ese mínimo y lo que se paga en Japón por el GNL (que se toma como referencia de precio internacional) supera el 4.5% entonces se entenderá que el proyecto es más rentable y se irá más rápidamente al 10% de regalías.

Todos estos cálculos son estimativos porque YPF no tiene todavía la ingeniería del Proyecto GNL. Es decir, no sabe cuánto serán los costos, cuántas las ganancias. Entonces el cuestionamiento del diputado Darío Martínez es porqué darles el beneficio de la baja de regalías si todavía no se sabe si será rentable o no. Además de afirmar que se trata una forma de subvención del gas para que lo usen los extranjeros, a costa de menores ingresos para Neuquén.

El ministro Medele explicó que “el desarrollo del GNL neuquino constituye una experiencia inédita para la Argentina y señaló que actualmente se trabaja sobre modelos internacionales comparativos”. Esta ley le daría mayor certidumbre a YPF y a sus socios para encarar un desarrollo que es prometedor pero tiene muchas incertidumbres. No lo dijo el ministro así, pero se infiere.

Ante los diputados, Medele dijo que será costoso “entender la cadena de valor del proyecto”, eso implicará que quienes se sumen como proveedores al GNL tendrán que ser muy competitivos. Dicho sin eufemismos, el margen de rentabilidad será ajustado y se extenderá desde la extracción de gas hasta la exportación en Punta Colorada.

Implicará, dijo Medele “acuerdos entre zonas, entre provincias, entre países, todos estos acuerdos finalmente le darían viabilidad y trayectoria a este proyecto. YPF va a invertir 100 millones de dólares, para la ingeniería básica extendida, claramente después a la hora de contratar las plantas, los gasoductos hay que hacer la ingeniería ya en detalle, para saber qué válvulas se van usar, qué insumos, reflejar el costo de la inversión a riesgo y también el potencial”.

Y allí es donde la baja de regalías implica un impulso a tomar ese riesgo. Neuquén pierde ingresos y ¿qué gana? Medele dijo a los diputados “hacer un proyecto de estos abre la puerta a más proyectos”.

“No es lo mismo hacer el primer proyecto con toda la incertidumbre que luego decir, bueno, ya existe la ingeniería, ya sabemos lo que cuesta hacerlos y estos números que yo tengo ahí en rojo ya no son un estimado, son proyectos reales. Por lo tanto entendemos que este tipo de proyectos de GNL tiene que ser la puerta para que ya estabilicen más proyectos. Y todo tiene que ver con ese primer ejercicio, el primer ejercicio es más costoso, es de más incertidumbre. Entendemos que con números un poquito más finos las empresas van a poder evaluar ya otros proyectos, copiando básicamente los modelos que están funcionando”, detalló en la exposición en la Legislatura. Y allí es cuando comparó lo ocurrido con Chevron porque “cuando una empresa nueva que viene a Vaca Muerta a hacer pozos, no inventa cómo hacer el pozo, sino que se fija cómo han hecho los pozos otras empresas” mientras que Chevrón hizo la primera inversión a riesgo.

La discusión entonces se centra en la dicotomía: resignar fondos en regalías que Neuquén puede exigir si el proyecto GNL se lleva a cabo vs arriesgar que el proyecto no sea lo suficientemente rentable, que no se lleve a cabo y quedarse con el 12% de nada.

En este proyecto, igualmente, no se está discutiendo sólo el proyecto de YPF con ENI y XRG para el desarrollo de las cinco concesiones cerca de Cutral Co y Plaza Huincul sino que se aplicaría el mismo beneficio para el resto de proyectos. El gobernador Figueroa dijo que se había iniciado la negociación en un pedido de regalías al 5% y que finalmente se cerró en 7.5%. “Creo que es bueno para la provincia, fue una buena negociación”, dijo Rolando Figueroa ante la prensa. En breve opinarán los diputados y diputadas de la provincia. En esta reunión ampliada estuvieron presentes Juan Sepúlveda y Yamila Hermosilla, los representantes de Cutral Co.