Proyecto GNL: YPF invertirá más de 500 millones de dólares cerca de Cutral Co y Huincul

Serán 525 millones de dólares en 5 años y se perforarán 38 pozos en ese mismo lapso de tiempo

El gobernador Rolando Figueroa firmó el decreto que otorga las concesiones no convencionales (CENCH) de las tres áreas cercanas a Cutral Co y Plaza Huincul de donde saldrá el gas para exportar por Río Negro, el Proyecto GNL.

Este es uno de los pasos fundamentales que estaba pendiente y el que compromete directamente a YPF a invertir en la zona. Las áreas son tres, pero por sus dimensiones dos fueron subsdivididas y finalmente se firmaron cinco CENCH o concesiones.

Las áreas son Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva y Las Tacanas, que quedaron divididas en cinco concesiones: Meseta Buena Esperanza I y II, Las Tacanas I y II, Aguada Villanueva Norte. En total, YPF se compromete a invertir en los próximos 5 años un total de 525 millones de dólares para perforar 38 pozos en total.

Como se recordará, YPF no está solo en este Proyecto GNL, sino que tiene como socias para el desarrollo a la italiana ENI y a la árabe XRG, subsidiaria de la empresa petrolera estatal ADNOC. Pero las concesiones fueron otorgadas a YPF, desde la provincia. Para el proyecto desde la perforación hasta la venta del gas natural licuado, se conformaría una sociedad de objeto único, lo que les permitirá acceder al RIGI, el régimen impositivo nacional que beneficia a las grandes inversiones.

El primer paso para que Figueroa otoargara estas CENCH hoy, fue que YPF acordó la salida de Pluspetrol de las áreas involucradas para quedarse con la concesión convencional en primera instancia y ahora con esta segunda.

Neuquén además recibirá un bono de pago para obras públicas de 158 millones de dólares. Había expectativa de que ese monto se extendiera hasta los 200 millones pero finalmente fue bastante menos. Igualmente es un monto importante y permitirá el crecimiento de la infraestructura local. La definición de las obras, su alcance, el cronograma y los mecanismos de control se establecerán mediante un acta acuerdo, cuya ejecución será supervisada y certificada por el ministerio de Infraestructura de la provincia.

Así serán las inversiones, área por área

Aguada Villanueva Norte

En el área Aguada Villanueva Norte, con una superficie de 47,8 km², se ejecutará un plan piloto que contempla la perforación, terminación y puesta en producción de 2 (dos) pozos horizontales.

El proyecto prevé una inversión de USD 29,04 millones en un plazo de cinco años, con ramas laterales de 2.000 metros y 33 etapas de fractura.

Asimismo, se incorporan dos pozos horizontales ya en producción como inversión preexistente vinculada a la actividad exploratoria.

La inversión en Responsabilidad Social Empresaria (RSE) asciende a USD 1,75 millones.

Meseta Buena Esperanza I y II

Las áreas Meseta Buena Esperanza I (205,95 km²) y II (97,76 km²) concentran una de las mayores inversiones.

El plan piloto de Meseta Buena Esperanza I contempla la perforación de 12 pozos horizontales, con una inversión de USD 160,93 millones, mientras que Meseta Buena Esperanza II prevé 6 (seis) pozos con una inversión de USD 87,60 millones.

La inversión en RSE asociada asciende a USD 7,63 millones.

Las Tacanas I y II

En las áreas Las Tacanas I (86 km²) y II (236 km²), los planes piloto prevén la perforación de 18 pozos horizontales:

En las Las Tacanas I: 8 pozos con una inversión de USD 110,35 millones.

Las Tacanas II: 10 pozos con una inversión de USD 137,47 millones.

La inversión en RSE asciende a USD 7,38 millones, en línea con el 2,5% de la inversión total asociada a los proyectos.

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