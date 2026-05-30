El MPN cumple 65 años y habrá festejo en Cutral Co

Será el próximo 4 de junio a las 18 h

El MPN, partido provincial que gobernó durante la mayor parte de vida institucional de Neuquén, vive su hora más difícil, con una pérdida de poder que parece irrecuperable.

Pero lejos de desaparecer, sus referentes en Cutral Co convocan a celebrar los 65 años de su creación. “Son sesenta y cinco años de historia, compromiso y trabajo junto a ustedes. Nuestro movimiento, nuestra gente, nuestros valores, nuestro futuro”, dice la invitación.

El aniversario es el próximo 4 de junio y se celebrará a las 18 h en la seccional Cutral Co. Convoca el presidente de la seccional y diputado, Juan Sepúlveda.

