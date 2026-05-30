Copelco continuará su recorrido por escuelas con el programa Sembrando valores cooperativos

Copelco inició la tarea este 2026 con charlas sobre sobre cooperativismo en la Escuela N.º 143 del barrio General San Martín

Desde la cooperativa más grande de Cutral Co y Plaza Huincul se emprendió una campaña para sembrar en las nuevas generaciones los valores que impulsan el cooperativismo

Copelco inició la tarea este 2026 con charlas sobre sobre cooperativismo en la Escuela N.º 143 del barrio General San Martín de Cutral Co. Durante la actividad desde la cooperativa difundieron esos valores como la solidaridad y el camino hacia las soluciones colectivas.

Esta iniciativa continuará recorriendo escuelas primarias, secundarias e instituciones de nivel superior de Cutral Co y Plaza Huincul, “promoviendo la solidaridad, el trabajo en equipo, la participación y el compromiso con la comunidad”, dijeron desde Copelco