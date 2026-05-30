Bomberos reclaman por falta de pago del gobierno provincial

El próximo 2 de junio será el día del bombero voluntario, una fecha sensible. Se declararon en estado de alerta

Los bomberos voluntarios de toda la provincia solicitaron que se regularice el pago de los aportes de parte del gobierno de Rolando Figueroa. Aseguran que tienen todos los papeles al día. Y se declararon en estado de alerta.

La Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios informó que “se ha cumplido en tiempo y forma con la presentación de la totalidad de la documentación exigida por la normativa vigente, requisito indispensable para la percepción de los fondos correspondientes al trimestre que por ley deben ser transferidos al Sistema Provincial de Bomberos Voluntarios”. Y que no obstante ello aún no pudieron cobrar.

Esta situación “impide afrontar compromisos fundamentales que se sostienen a través de estos recursos, entre ellos el pago de la obra social de las bomberas y bomberos voluntarios, seguros, beneficios por trayectoria y otras obligaciones previstas por la legislación vigente”, denunciaron a través de un comunicado de prensa.

Desde la Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios agotaron todas las instancias institucionales de consulta, gestión y reclamo ante los organismos correspondientes. “Procurando obtener información oficial respecto de las causas que originan esta demora y la fecha cierta de acreditación de los fondos. Hasta el momento, no se ha recibido una respuesta que permita brindar previsibilidad a nuestras Asociaciones”, detalla el comunicado.

Los bomberos recordarón que el próximo 2 de Junio, se celebrará el Día Nacional del Bombero Voluntario “fecha profundamente significativa para quienes, de manera desinteresada y solidaria, entregan tiempo, esfuerzo e incluso arriesgan sus vidas para proteger la vida y los bienes de cada habitante de nuestra provincia” dijeron y agregaron “resulta injusto que una fecha destinada al reconocimiento y la celebración de la vocación de servicio de miles de mujeres y hombres bomberos voluntarios se vea empañada por la incertidumbre generada por la demora en la transferencia de recursos que les corresponden por ley y que son indispensables para el funcionamiento cotidiano de nuestras instituciones, el mantenimiento de equipamiento, la capacitación permanente y la prestación eficiente de los servicios de emergencia.

“Por todo lo expuesto, la Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios, en representación del Sistema Provincial de Bomberos Voluntarios, declara a partir de la fecha el ESTADO DE ALERTA, permaneciendo a la espera de una respuesta inmediata que justifique y explique las razones de la demora, así como también de la urgente acreditación de los fondos correspondientes”, dice la federación.

Y concluyeron “reafirmamos nuestra voluntad de diálogo, nuestra responsabilidad institucional y nuestro compromiso permanente con la comunidad neuquina, pero también nuestro deber de defender los derechos y recursos que la ley ha establecido para garantizar la continuidad y el fortalecimiento del Sistema Provincial de Bomberos Voluntarios”.

