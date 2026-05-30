Encuentran sin vida a un hombre de 30 años en el barrio Aeroparque

Durante la mañana de hoy se realizó un amplio operativo en la esquina de Perniseck y 13 de Diciembre, barrio Aeroparque por la presencia de una persona sin vida.
Según fuentes policiales, se trata de un hombre de unos 30 años, que fue encontraron por transeúntes en el lugar, una especie de vivienda en ruinas que estaba abandonada.
El hombre presenta lesiones compatibles con arma de fuego y por ello se inicia una investigación para determinar si se trató de un agresión de terceros, en forma violenta, o si se trata de una autolesión.
La policía provincial, dependiente de la Dirección Seguridad Cutral Co y en sus diferentes dependencias, trabaja en el lugar del hallazgo.