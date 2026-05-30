Nada más lindo que jugar: hubo festejo en Cutral Co por el Día Internacional del Juego

Lo organizó el Concejo Deliberante bajo el lema "las palabras también dejan huellas"

Más de 300 estudiantes de quinto grado de todas las escuelas primarias de Cutral Co participaron en el Salón Arnoldo Janssen, de una actividad especial organizada por el Concejo Deliberante bajo la premisa: “Las palabras también dejan huella”.

La propuesta tuvo como objetivo promover, a través del juego, valores vinculados al respeto, la convivencia y el buen trato. La iniciativa fue organizada por el Concejo Deliberante junto a la Supervisión de Plástica y contó con la participación de niños, niñas, docentes y autoridades locales.

Durante la jornada estuvieron presentes el Intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, y el Presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín, quienes compartieron un grato momento con los estudiantes.

“Un gusto que nos acompañen. Gracias a los docentes y a todos los chicos de los barrios de la ciudad de Cutral Co. Lo más importante es estudiar, jugar y respetar al otro. Muchas gracias por participar”, expresó Rioseco durante el encuentro.

Por su parte, Jesús San Martín destacó que “Es una actividad que organizamos desde la casa Legislativa en conjunto con la Supervisión de Plástica. Todos los niños y niñas de quinto grado vivieron experiencias a través del juego donde aprendieron a creer, a confiar en sí mismos, siempre desde el sentido del respeto y el buen trato. Eso es lo que pregonamos desde la casa Legislativa y también junto a todas las instituciones que están trabajando”.