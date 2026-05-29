Aprobaron un crédito de hasta $280 millones para que El Petróleo compre un colectivo

El pedido se hizo ante el ente Enim ya cuenta con el aval del Concejo Deliberante de Cutral Co.

La cooperativa de transporte El Petróleo gestionó un crédito ante el Ente Autárquico El Mangrullo, Enim para comprar una unidad 0 kilómetro destinada al servicio de media distancia.

Como se trata de un préstamo de hasta 280 millones de pesos, debe pasar por el Concejo Deliberante. En este caso, la sesión del jueves por la noche, se aprobó el despacho que analizó la solicitud y que fue analizado en comisión especial Enim.

El despacho tuvo el respaldo a favor de la mayoría de los concejales presentes. Además del presidente Jesús San Martín, lo votaron Jesica Rioseco, María Elena Paladino, Elida González, Plinio Rubilar y Fabián Godoy. Lo rechazó el concejal Omar Pérez. Al momento de votar esta iniciativa, el edil Maximiliano Navarrete debió retirarse por cuestiones de salud.

Para fundamentar el apoyo, el concejal Godoy planteó que es una forma de sostener a las empresas locales. Describió que será para comprar una unidad de 46 asientos y que hará el recorrido de media distancia. Esto es Neuquén, Zapala, Rincón de los Sauces. Además, subrayó que mantiene el pago al día de los créditos anteriores.

En cambio, Pérez lo rechazó porque consideró que la documentación que tuvieron a la vista no fue suficiente. Propuso que se aproveche el fondo de la tasa vial para volcarlo a esta compra y que, en todo caso, se llegue con el servicio hasta los barrios semirrurales que lo reclaman, al menos una o dos veces por día.

“Si tuviera la documentación actualizada, tal vez podría dar un dictamen distinto, pero por lo expresado no voy a acompañar este proyecto”, dijo Pérez.