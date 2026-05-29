Llaman a cubrir un cargo suplente en el Juzgado de Paz de Cutral Co

La postulación es desde el 1 de junio hasta el 19.

Desde el municipio de Cutral Co se informó la apertura oficial de la convocatoria pública para la cobertura del cargo de juez o jueza de Paz suplente para la ciudad.

El llamado de postulaciones podrán presentarse desde el 1 de juio hasta el 19 (inclusive) de este mismo mes, en el horario de 8 a 13.

Se indicó que el llamado se corresponde con lo dispuesto por la constitución provincial, la ley provincial Nº 887 y el acuerdo Nº 6508 del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén.

Se recordó que la convocatoria fue formalizada mediante el decreto municipal N° 134/2026 y tiene como finalidad conformar la terna de postulantes que será elevada para la correspondiente designación judicial.

Desde el municipio se destacó que el proceso busca garantizar transparencia, institucionalidad e igualdad de oportunidades para todos los vecinos y vecinas que reúnan los requisitos legales y de idoneidad exigidos para el cargo.

Para postularse hay que elevar la nota en la mesa de entradas de la municipalidad de Cutral Co, en el horario administrativo de 8:00 a 13:00 horas.

Los requisitos para las y los postulantes son:

Ser ciudadano o ciudadana argentino o argentina.

Tener más de 25 años de edad.

Acreditar dos (2) años de residencia en la Provincia del Neuquén y un (1) año como mínimo en la ciudad donde ejercerá funciones.

Tener cumplido el ciclo básico de estudios secundarios, o como mínimo el ciclo primario completo.

Poseer buenos antecedentes certificados por autoridad policial o judicial.

No haber sido concursado o fallido no rehabilitado.

No ser deudor fiscal moroso.

No encontrarse incapacitado por causas físicas o psíquicas.

La documentación a presentar es la siguiente: