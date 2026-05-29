Llaman a cubrir un cargo suplente en el Juzgado de Paz de Cutral Co

Desde el municipio de Cutral Co se informó la apertura oficial de la convocatoria pública para la cobertura del cargo de juez o jueza de Paz suplente para la ciudad.
El llamado de postulaciones podrán presentarse desde el 1 de juio hasta el 19 (inclusive) de este mismo mes, en el horario de 8 a 13.
Se indicó que el llamado se corresponde con lo dispuesto por la constitución provincial, la ley provincial Nº 887 y el acuerdo Nº 6508 del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén.
Se recordó que la convocatoria fue formalizada mediante el decreto municipal N° 134/2026 y tiene como finalidad conformar la terna de postulantes que será elevada para la correspondiente designación judicial.
Desde el municipio se destacó que el proceso busca garantizar transparencia, institucionalidad e igualdad de oportunidades para todos los vecinos y vecinas que reúnan los requisitos legales y de idoneidad exigidos para el cargo.
Para postularse hay que elevar la nota en la mesa de entradas de la municipalidad de Cutral Co, en el horario administrativo de 8:00 a 13:00 horas.
Los requisitos para las y los postulantes son:
- Ser ciudadano o ciudadana argentino o argentina.
- Tener más de 25 años de edad.
- Acreditar dos (2) años de residencia en la Provincia del Neuquén y un (1) año como mínimo en la ciudad donde ejercerá funciones.
- Tener cumplido el ciclo básico de estudios secundarios, o como mínimo el ciclo primario completo.
- Poseer buenos antecedentes certificados por autoridad policial o judicial.
- No haber sido concursado o fallido no rehabilitado.
- No ser deudor fiscal moroso.
- No encontrarse incapacitado por causas físicas o psíquicas.
La documentación a presentar es la siguiente:
- Fotocopia certificada del DNI.
- Fotocopia certificada del título de estudios.
- Partida de nacimiento certificada.
- Certificado de salud.
- Certificado de domicilio y residencia.
- Certificado de antecedentes del Registro Nacional de Reincidencia.
- Certificado de antecedentes de la Policía de Neuquén.
- Libre deuda provincial y municipal.
- Currículum Vitae.