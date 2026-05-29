Petrolero Argentino felicitó a sus jugadoras tras la obtención del título en los Juegos EPADE 2026

Una vez que regresaron a la comarca

El Club Petrolero Argentino expresó su reconocimiento a las jugadoras Guadalupe Candia e Irina Sarmiento, quienes se consagraron campeonas de los Juegos EPADE 2026 integrando la selección de la provincia de Neuquén en la ciudad de Viedma.

Desde la institución señalaron que el resultado obtenido por el equipo provincial es un indicador del desarrollo del básquet femenino tanto a nivel regional como interno, en el marco del crecimiento del departamento federado del club.

El mensaje de felicitación se extendió al cuerpo técnico y al resto de las integrantes del seleccionado, con mención especial para las representantes de Plaza Huincul, Juana Chávez y Emma Soto, quienes también participaron del certamen.

Como parte de los festejos, el club organizó durante la semana un encuentro entre las jugadoras y sus familias para celebrar el desempeño deportivo alcanzado.

La actividad para el básquet femenino formativo de Petrolero continuará este domingo. La institución será sede de una nueva jornada de partidos locales que contará con la participación de las categorías U11, U13, U15 y U17.