Cutral Co: se viene la preselección para los Martín Fierro de la Danza

Es la primera vez que una preselección de esta magnitud se realiza en la provincia de Neuquén

Esta iniciativa, bajo la dirección de las reconocidas profesoras Karina Armendariz y Mayra Saad, busca brindar un espacio de proyección nacional e internacional a bailarines, profesores e instituciones vinculadas al arte del movimiento.

Será este sábado 30 de mayo y contará con múltiples artistas de Cutral Co, Plaza Huincul y otras localidades de la provincia. Comenzará aproximadamente a las 9 h y se extenderá por toda la jornada.

Según lo expresado desde la organización, el evento no solo es una competencia, sino una instancia clave de formación e intercambio que fortalece el desarrollo de las expresiones artísticas en la comunidad.

En respaldo a la cultura local, el Concejo Deliberante de Cutral Co aprobó este jueves la declaración de Interés Municipal para la preselección del prestigioso evento Martín Fierro de la Danza. La cita posiciona a la ciudad como un referente artístico a nivel nacional.

Un hito para la provincia de Neuquén

La trascendencia de esta jornada radica en que es la primera vez que una preselección de esta magnitud se realiza en la provincia de Neuquén. “Lo más lindo de todo esto es que la provincia tenga un lugar para poder traer esta magnitud de premio y que tengamos con la danza un lugar en la nación”, dijo la secretaria de Cultura, Cintia Ferreyra Mesa y subrayó “el orgullo de que los talentos seleccionados integren las ternas que competirán en la gran gala final en Buenos Aires”.

Más allá del brillo artístico, el evento promete un fuerte impacto en la localidad. El Concejo Deliberante destacó que la realización de esta preselección promueve el movimiento turístico y económico, posicionando a Cutral Co como sede de eventos culturales de relevancia.

Por su parte, desde la Secretaría de Cultura se hizo hincapié en el enorme esfuerzo que realizan las familias de los artistas. “Sabemos lo que significa para los bailarines, se invierte mucho dinero, mucho tiempo y mucha energía en el vestuario y las coreografías”, dijo la secretaria y anticipó que se espera un evento multitudinario con la participación de escuelas de danza de toda la provincia.

Jurado de nivel nacional

La evaluación estará a cargo de especialistas de Buenos Aires, integrantes de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) y del Martín Fierro de la Danza, quienes buscarán reconocer valores como la disciplina, el respeto y la creatividad.