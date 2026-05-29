Cutral Co: dos motociclistas con fuertes heridas fueron hospitalizados

Fue alrededor de las 13 en el barrio Progreso de Cutral Co.

Una ambulancia debió trasladar de urgencia a dos personas que iban a bordo de una motocicleta y que participaron de una colisión con una camioneta en el barrio Progreso de Cutral Co. Sufrieron fuertes lesiones y en el hospital de Complejidad Media se debía establecer de qué gravedad fueron.

El incidente vial se produjo en la intersección de la avenida Eduvina Godoy e Yrigoyen -vera norte- cuando por razones que se tratan de establecer y ahora se investigan un vehículo marca Honda CRV chocó con una motocicleta en la que se desplazaban dos personas.

Una ambulancia del SIEN fue la encargada de arribar al lugar y realizar el traslado de los heridos hasta la guardia del hospital local. Allí se iba a determinar las heridas que sufrieron.

La moto es marca Titanio y como consecuencia del impacto, los daños en ambos vehículos fueron también importantes. No se descarta que al menos uno de los ocupantes haya impactado en el parabrisas de la camioneta porque estaba dañado.

Sin embargo, se trata de una hipótesis y la inveestigación posterior lo dilucidará. Al lugar además acudió el personal de la división Tránsito de Plaza Huincul para tomar intervención.