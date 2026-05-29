¿Por qué se cortó la energía en el barrio Ruca Quimey? Hay corte programado

Desde Copelco se informó que por tareas de mantenimiento en la subestación transformadora se cortará la energía a las 14 h y que se extenderá hasta las 16 h.
Afecta a los usuarios ubicados en:
– Barrio Ruca Quimey – Entre Av. Olascoaga y Nolasco y desde Mendoza hasta J. J. Valle
A tener en cuenta que no habrá energía en:
Edificio Judicial – Círculo Odontológico – Colegio de Abogados – Amejún – Nativa – SI SRL – Laboratorio CPAC -Farmacia Global – Farmacia Ilihué – Cuenca Andina -Petrogas – Banco Galicia – Dirección de Tránsito Municipal – Amplificadores Cablevisión