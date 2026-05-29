Cierra la fase regular de la Liga Federal de Básquet con los equipos de Huincul jugando de local

Hoy viernes se pone fin a la fase regular de la competencia en la que participan Petrolero Argentino y Pérfora, ambos de Plaza Huincul. Tanto el Matador como el Verde juegan como locales.
Petrolero no pudo demostrar el nivel que lo llevó nuevamente a formar parte de la Liga Federal, con solo un encuentro ganado, busca vencer a uno de los equipos que más victorias obtuvo. Desde las 21 horas en La Cueva juegan Petrolero frente a Centro Español.
Pérfora por su parte, juega frente al otro equipo de Plottier, Club Plottier. Los dirigidos por Fernando Claris, se aseguraron el primer lugar de la Conferencia Sur y buscan ser el equipo que más ganó en la fase regular. El Verde juega en el Oscar Piti Claris desde las 21 también.