El abusador de Añelo quedó con prisión preventiva

La fiscalía aseguró que no hay relación de parentezco entre el abusador y las dos niñas

El hombre que abusaba de una niña mientras otra lo grababa con el teléfono, en la localidad petrolera, fue acusado formalmente por la fiscalía y quedó detenido.

Mientras se multiplican los reclamos en Añelo porque se asegura que la intervención estatal en estos casos no protege a los niños. Se supo que las dos niñas quedaron al resguardo de su madre pero la comunidad teme por su seguridad.

En una movilización organizada por vecinos, se aseguró que la mujer utiliza a sus hijas para conseguir drogas, es decir, que las prostituye. “Este es un pueblo chico, todos nos conocemos, ella (por la madre) vive en una casilla porque perdió la casa que le entregaron en la meseta, usa a las criaturas”, dijo una mujer.

Pero además surgieron quejas y pedidos de renuncia para funcionarios del área social del municipio de Añelo por falta de asistencia en estos casos.

Por un lado el caso se atiende en el ámbito civil de protección a las infancias y por otro lado se avanza en la causa judicial.

El caso judicial avanza

La fiscal del caso Eugenia Titanti formuló cargos al hombre por hechos de abuso sexual y corrupción de menores cometidos en Añelo y pidió que permanezca detenido con prisión preventiva, mientras avanza la investigación. El juez de garantías Marco Lupica Cristo avaló la acusación y también hizo lugar a la medida de coerción requerida por la fiscalía.

De acuerdo con la investigación presentada en la audiencia, el imputado, identificado por sus iniciales L.A., abusó sexualmente de una niña menor de edad y propició prematuramente el desarrollo psicosexual de dos niños. La fiscal explicó que el acusado mantenía desde hacía años una relación de confianza con la familia de la víctima.

Titanti, quien participó en la audiencia junto al asistente letrado Luciano Vidal, sostuvo que el acusado tomó a la niña por la cintura, la llevó hasta un dormitorio y realizó tocamientos y besos de contenido sexual. Luego añadió que L.A. le dio un cigarrillo y que continuó con conductas similares en otro sector de la vivienda. Parte de la secuencia fue filmada por otro niño que se encontraba presente.

La investigación se inició luego de que un video fuera enviado de manera anónima a organismos municipales de niñez de Añelo, que identificaron a la víctima y al imputado y dieron intervención a la policía. Entre las evidencias reunidas a partir de esa denuncia se encuentran informes interdisciplinarios, entrevistas a integrantes del entorno familiar, el secuestro de teléfonos celulares durante un allanamiento y una pericia médica forense.

Prisión preventiva

La fiscalía sostuvo que la medida de prisión preventiva era necesaria por 4 meses por la existencia de riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Titanti remarcó que el imputado no cuenta con trabajo registrado ni vínculos familiares cercanos en la zona y señaló la gravedad de los hechos investigados y la solidez de la acusación, respaldada por la videofilmación incorporada al legajo.

Además, indicó que aún restan producir medidas de prueba fundamentales para la investigación, entre ellas entrevistas en cámara Gesell a los niños involucrados, pericias sobre los teléfonos celulares secuestrados y el análisis forense del video. También advirtió que uno de los niños mencionados en la causa reside cerca del domicilio del imputado.

Tras escuchar a las partes, el juez de garantías tuvo por formulados los cargos y dispuso que el imputado permanezca detenido con prisión preventiva, inicialmente, por el plazo de 2 meses. En tanto, la investigación penal se fijó en 4 meses.