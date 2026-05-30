Este es el pronóstico para el sábado de Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se indicó para hoy que no habrá heladas hacia la noche y casi no habrá viento. Pero estará nublado.
La temperatura máxima esperada es de 15° Centígrados y la mínima de 5°. El viento se presentará del sureste a 9 kilómetros con ráfagas de 9 kilómetros en la mañana; para la noche, se mantendrá del mismo cuadrante a 8 kilómetros con ráfagas de igual intensidad.
Para el domingo la temperatura se indica en el orden de los 9° y la mínima de 8° bajo cero, con un poco más de viento y se pondrá inestable hacia la noche.