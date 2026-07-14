“Choque de Titanes”: Gran participación de la Academia Vazquez

Santiago Garrido se quedó con el cinturón

La delegación de la Academia Vázquez de Cutral Co regresó de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, tras completar su participación en el evento de kickboxing denominado “Choque de Titanes”.

En el combate principal de la delegación, Santiago Garrido se consagró ganador y obtuvo el cinturón del evento. El resultado se definió por decisión unánime tras una pelea de cuatro rounds.

Los resultados para el resto de los competidores de la academia fueron los siguientes:

Bárbara Garrido: Victoria por decisión unánime.

Victoria por decisión unánime. Miguel Acuña: Victoria por decisión dividida.

Victoria por decisión dividida. Oriana Tapia: Empate tras la finalización del combate.

Empate tras la finalización del combate. Andrés: Derrota por puntos.

Derrota por puntos. Maicol Quezada: Derrota por puntos.

Desde la institución deportiva expresaron que la participación en el certamen permitió sumar experiencia y aprendizaje al equipo. Asimismo, los integrantes de la delegación destacaron la responsabilidad de representar a la ciudad de Cutral Co en la competencia y agradecieron a la organización del evento por la gestión de la jornada.