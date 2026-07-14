Municipio removió una camioneta que estaba en estado de abandono

Se notificó al dueño que debía retirarla en el término de 10 días y no lo hizo

Un vehículo fue retirado hoy por personal municipal de Control Urbano, luego de notificar a su propietario de que no podía dejarla estacionada frente a su casa en estado de abandono.

La ordenanza 2630 del año 2018 establece un régimen de descontaminación y compactación que alcanzará a todos aquellos vehículos automotores o sus partes que sean hallados en lugares de dominio público, en estado de desuso, inmovilidad y/o abandonado.

En el caso de que la persona, propietaria del vehículo, no lo retire en el término de 10 días, entonces se prevé que la Municipalidad lo lleve y lo compacte. Esto último no pasaría porque lo único que se hace es trasladar el vehículo a un predio municipal.

Esta mañana, se montó un operativo en la avenida Eguinoa para retirar una camioneta color bordó, cuyo dueño había dejado frente a su casa. El vehículo daba señales de estar allí, sin uso, durante años y por ello se lo notificó y se retiró el vehículo.