Cutral Co: Buscan a una vecina que fue vista por última vez el lunes

Desde la Policía se emitió el pedido de ubicación y paradero de la vecina Nélida Noemí Baeza, de 62 años que fue vista por última vez en Eguinoa y Río Negro, de Cutral Co, el lunes por la mañana.
Según se informó que la vecina mide 1,60 metros; tiene tez trigueña; cabello corto de color castaño; de ojos marrones y contextura física semi robusta.
La última que vez la vieron fue en Eguinoa y Río Negro, entre las 8 y las 8:30 del lunes 13. La vecina vestía al momento de ausentarse zapatos negros, campera larga impermeable con capucha negra, mochila animal print, bolsa blanca con vivos rojos.
Tiene teléfono celular. Ante cualquier información sobre su paradero se pueden comunicar al 4860368 de la comisaría 14° o a cualquier dependencia policial más cercana.