Salarios: tres gremios estatales abrieron la mesa de negociación con el Gobierno de Neuquén

Fueron convocados ATE, UPCN y Viales (Unavp). El próximo encuentro será el 28 de julio.

La primera reunión entre el Gobierno de Neuquén y los representantes de tres gremios estatales ya se concretó con la intención de avanzar en las negociciones salariales para la segunda etapa del año.

Se trata de los sindicatos de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (Unavp), y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

Desde el gobierno provincial, la reunión fue encabezada por el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares; junto a la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano; los subsecretarios de Gobierno, Juan Grandi, y de Recursos Humanos, Juan González López; además de la directora superior de Relaciones Laborales, Natalia Puppio.

“En esta oportunidad, pudimos exponer distintos aspectos de la situación económica actual de la provincia y escuchar las observaciones planteadas por cada uno de los sectores, en función de las particularidades de su actividad. El diálogo con los sindicatos es positivo porque nos permite dar previsibilidad a los trabajadores para el segundo semestre del 2026, conforme lo habíamos acordado en noviembre del 2025, al tiempo que garantizamos los servicios a la ciudadanía”, sostuvo Tobares.

A su turno, cada uno de los sectores planteó la continuidad del esquema de actualización salarial por IPC en diversas modalidades y tuvo la oportunidad de detallar especificidades de cada sector.

Por ATE participaron Carlos Quintriqueo, María José García Crespo, Andrea Gatica, Mario Sepúlveda y Juan Millapán.

Por UNAVP estuvieron presentes Carlos Roselli y Avelina Aravena.

Por UPCN integraron la mesa de trabajo el secretario general, Luis Querci, junto al secretario gremial Fabricio Martínez y demás integrantes de la comisión directiva.

Por su parte, Pogliano sostuvo que “se tomó nota de los planteos realizados por cada una de las agrupaciones gremiales y el Ejecutivo va a estudiar las demandas” al tiempo que adelantó que las partes acordaron volver a reunirse el 28 de julio para dar continuidad a la negociación salarial.

Por su parte, Pogliano sostuvo que “se tomó nota de los planteos realizados por cada una de las agrupaciones gremiales y el Ejecutivo va a estudiar las demandas” al tiempo que adelantó que las partes acordaron volver a reunirse el 28 de julio para dar continuidad a la negociación salarial.