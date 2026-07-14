Seleccionarán bailarinas de malambo para viajar al festival Tanti en Córdoba

La competencia es el próximo 1 de agosto y comenzará a las 14 h

La competencia nacional tendrá una delegación neuquina, compuesta por las mejores bailarinas de malambo. La selección será en Cutral Co, este próximo 1 de agosto.

Según informó Graciela Pogonza, delegada y organizadora, en el centro cultural José Rioseco van a estar presentes bailarinas locales, de Cutral Co y Plaza Huincul pero también delegaciones de Neuquén, Centenario, Plottier y Las Lajas.

Se confirmó que serán jurados Rubén Forlin, José Baez y Florencia Fernandez. La delegación elegida viajará a Córdoba para la realización del festival en Tanti, del 7 al 12 de octubre.

Comenzará la competencia a las 14 h, confirmaron Pogonza y la subdelegada Mailen Mendoza.