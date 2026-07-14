Alianza estiró su ventaja en el Torneo Oficial ¿puede ser campeón frente a Petrolero?

¿cuales son los resultados que se tienen que dar?

Alianza de Cutral Co ganó como local y luego de las derrotas de San Patricio y Petrolero, el Gallo logró estirar su ventaja a cuatro fechas del final.

Los de Cutral Co, lideran con 40 puntos, en segundo lugar continúa San Patricio con 32 unidades y Petrolero se ubica tercero con 31 puntos. Con solo 12 puntos por disputarse, se tienen que dar los siguientes resultados para que Alianza sea campeón en el clásico de la comarca:

Alianza ganarle a Petrolero como visitante y que San Patricio empate o pierda frente a Deportivo Rincón como local.

Alianza empata con Petrolero y San Patricio pierde

Si gana, Alianza le sacaría 12 puntos a Petrolero Argentino. Si San Patricio pierde Alianza sacaría 11 puntos de ventaja con 9 en juego, en caso de empatar el Santo, Alianza tendría una ventaja de 10 puntos con solo 9 por disputar.

Si Alianza empata en el clásico necesita que San Patricio no sume para ser campeón, porque quedaría a 9 puntos del Santo y tiene ventaja olímpica, que prioriza los partidos disputados entre los equipos que quedaron igualados en puntos. Con 9 puntos por disputarse, si Alianza perdiera todos los partidos y Chañar ganara todos los partidos y quedaran empatados, se consideraría los choques directos que disputaron entre ellos y allí Alianza tendría la ventaja.

Otra probabilidad puede ser que Alianza gane el clásico y San Patricio gane su partido o que ambos pierdan y el campeonato se defina en la fecha siguiente. Solo resta conocer cuando se juega la fecha 19 del Torneo Oficial.