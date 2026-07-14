Qué dice el pronóstico para este martes en Cutral Co y Plaza Huincul

Habrá una leve brisa del este a 8 kilómetros en el día.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy una jornada viento leve.

La temperatura máxima esperada es de 11° Centígrados y la mínima de 5° hacia la noche.

El viento se presentará del este a 8 kilómetros con ráfagas de 9 kilómetros en el día; para la noche, cambiará al cuadrante sudeste a 10 kilómetros con ráfagas de igual intensidad.

El cielo estará cubierto durante el día y la noche.

Para el miércoles, la temperatura máxima se elevará a los 16° Centígrados y la mínima de 6°.