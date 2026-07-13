Cutral Co: se encuentran abiertas las inscriciones para los profesorados del IFD N.º 14

Los interesados podrán realizar el trámite a través del sistema SIUnEd o de manera presencial en la institución.

El Instituto de Formación Docente (IFD) N.º 14 anunció la apertura de inscripciones para el ciclo lectivo 2026, que se desarrollarán del 27 al 31 de julio de 2026. Los interesados podrán realizar el trámite a través del sistema SIUnEd o de manera presencial en la institución.

La oferta académica contempla distintas carreras distribuidas en tres turnos. En el turno mañana se dictarán los profesorados en Matemática y Química; en el turno tarde, los profesorados en Física y Biología; mientras que en el turno vespertino estarán disponibles los profesorados en Geografía, Filosofía y Lengua y Literatura.

Para completar la inscripción, los aspirantes deberán presentar el formulario de inscripción, fotocopia del título secundario legalizado o constancia de título en trámite, fotocopia legalizada del DNI, fotocopia legalizada de la partida de nacimiento, dos fotografías tamaño 4×4 actualizadas y una carpeta colgante.

Desde la institución recordaron que la atención presencial se realiza de lunes a viernes en los turnos mañana, tarde y vespertino, en su sede ubicada en Gregorio Álvarez 692.

Quienes deseen obtener más información pueden comunicarse por correo electrónico a ifd14bedelio@gmail.com, consultar el sitio web institucional mediante el código QR publicado en el aviso o seguir las novedades en la página de Facebook IFD Caforce Cco.