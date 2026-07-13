Comenzó la Colonia Digital de Invierno en Plaza Huincul

Promueve el aprendizaje de programación, robótica y nuevas tecnologías

Plaza Huincul dio inicio a una nueva edición de la Colonia Digital de Invierno 2026, una propuesta educativa destinada a niños, niñas y adolescentes que promueve el aprendizaje de programación, robótica y nuevas tecnologías a través de actividades recreativas y experiencias innovadoras.

Con el comienzo de ambos grupos, los participantes iniciaron una experiencia donde la creatividad, el juego y el desarrollo de habilidades tecnológicas se integran en un espacio pensado para aprender de manera dinámica y participativa.

Durante la jornada inaugural, el intendente Claudio Larraza acompañó el inicio de las actividades y compartió un encuentro con los niños, niñas y adolescentes que participan de esta nueva edición de la colonia.