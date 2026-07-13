El museo municipal de Picún Leufú incorporó nuevos materiales patrimoniales

Entre las incorporaciones se encuentran fragmentos de troncos fosilizados, restos de vertebrados saurópodos y materiales arqueológicos recuperados

El Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura de la Provincia entregó nuevos materiales patrimoniales al museo municipal de Picún Leufú, en una acción destinada a fortalecer la preservación, investigación y puesta en valor del patrimonio cultural neuquino.

Del acto participaron la secretaria de Cultura, María José Rodríguez; la subsecretaria de Cultura, Ana Bonet; la intendenta de Picún Leufú, Perla Díaz; el delegado de la Región del Limay, Sergio Epullán; la encargada del museo, Cynthia Rivera; y el paleontólogo Juan Canale.

Entre las incorporaciones se encuentran fragmentos de troncos fosilizados, restos de vertebrados saurópodos donados por la familia de Esther Fernández, materiales arqueológicos recuperados durante investigaciones realizadas en las décadas de 1980 y 1990, y restos óseos humanos hallados en la chacra Bustamante en 1992.

Con esta incorporación, el museo amplía su patrimonio y consolida su rol como espacio de resguardo, investigación y difusión de la riqueza histórica, arqueológica y paleontológica de la región.