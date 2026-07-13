Plaza Huincul: se realizó un exitoso bingo solidario en la Capilla Nuestra Señora de Belén

La Capilla Nuestra Señora de Belén realizó este domingo un bingo solidario que reunió a vecinos y familias de Plaza Huincul en una jornada de encuentro y colaboración destinada a recaudar fondos para el mantenimiento del templo.
La tarde estuvo acompañada por presentaciones artísticas a cargo de los bailarines de folklore de la escuela de Petroleros Argentinos, el grupo “Atardecer Feliz” y Luana, quien ofreció un espectáculo de danzas árabes.
Desde la comunidad agradecieron el acompañamiento de todos los asistentes, colaboradores, catequistas, jóvenes, voluntarios, Cáritas, familias y vecinos que hicieron posible la actividad, así como el apoyo del padre Juan Marco.
Además, destacaron la colaboración de quienes realizaron donaciones y adquirieron cartones, remarcando que el aporte de la comunidad permitirá continuar con el cuidado y mantenimiento de la capilla y el desarrollo de sus actividades pastorales y sociales.