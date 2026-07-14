Músico de Cutral Co se presenta en un canal de YouTube con más de dos millones de seguidores

Será para acompañar a Linda Landaetta, cantante neuquina que estará en Un poco de Ruido

Se trata de Alan Muñoz, el grupo La Fuerza que van a acompañar a Linda Landaetta que se presentará este jueves 16 a las 18 h en el estudio del canal de YouTube un Poco de Ruido, que tiene 2.190.000 seguidores. Impresionante.

Landaetta es cantante neuquina que fue invitada al programa La Bandurria, que se emite por Un Poco de Ruido. El alcance de la presentación es enorme y Linda agradeció en sus redes sociales.

Estará acompañada de La Fuerza y allí aparece el orgullo cutralquense. Alan Muñoz es parte de ese grupo de cumbia que se ha ganado un lugar dentro de la escena patagónica, compartiendo escenario con importantes artistas de la zona y llevando su música a distintos rincones del sur argentino.

La historia de Alan

Detrás de cada músico hay una historia. La de Alan Muñoz comienza en Cutral Co, Neuquén, donde nació el 19 de noviembre de 1994 y dio sus primeros pasos en la música a los cinco años, cuando descubrió su pasión por la percusión.

Lo que empezó como el sueño de un niño se transformó, con los años, en una carrera construida a base de esfuerzo, disciplina y una profunda fe en Dios. Pero, por sobre todas las cosas, fue el legado de su padre —hoy fallecido— el que marcó para siempre el rumbo de su vida. Fue él quien sembró en Alan el amor por la música y quien lo impulsó a creer que los sueños podían hacerse realidad.

Con el paso del tiempo, Alan recorrió escenarios de toda la Patagonia, perfeccionándose como músico hasta convertirse en un verdadero multiinstrumentista, capaz de interpretar distintos instrumentos. Ahora llega un nuevo desafio ya que el dia Jueves 16 de Julio se presentara junto a Linda Landaeta en “La Bandurria”, dentro del reconocido streaming “Un Poco de Ruido”, será el acordeón el instrumento que lo acompañe, demostrando una vez más su versatilidad artística.

Su crecimiento no quedó solamente arriba de los escenarios. Gracias a las enseñanzas de su amigo Leo Gonzales, descubrió el apasionante mundo de la grabación y la producción musical. Ese aprendizaje dio origen a uno de sus proyectos más importantes: AM Records, su propio estudio de grabación.

Desde allí, Alan trabaja como productor musical y técnico en grabación y sonido en vivo, acompañando a numerosos artistas y grupos locales que encontraron en su estudio un espacio para convertir sus canciones en realidad. Su trabajo ha sido fundamental para impulsar el talento de muchos músicos de la región. Paralelamente, lidera La Fuerza.

Porque detrás de cada nota que interpreta hay una historia de sacrificio, detrás de cada producción hay incontables horas de trabajo y detrás de cada escenario está el recuerdo de su padre, quien le enseñó que la música no solo se toca… también se vive.

Desde Cutral Co para todo el país, Alan Muñoz demuestra que cuando el talento se une con la perseverancia, la humildad y la pasión, no existen límites. Hoy, la Patagonia tiene un nuevo motivo para sentirse orgullosa.