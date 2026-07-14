Barrio Unión organiza una feria de trueque

En el minigimnasio

Vecinos y vecinas del barrio Unión podrán participar de la feria de trueque “Unión en Acción”, una propuesta comunitaria destinada al intercambio de ropa, objetos y artículos en buen estado.

La actividad se realizará los días martes 14 y jueves 16 de julio, en el horario de 14 a 18, en el minigimnasio del barrio Unión. La iniciativa busca fomentar la solidaridad, el reciclaje y la colaboración entre familias de la comunidad.

Desde la organización indicaron que quienes asistan podrán llevar elementos para intercambiar, promoviendo así el consumo responsable y la reutilización de productos.