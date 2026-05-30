Ruta 17 hacia Añelo: chocaron dos camionetas y una camioneta de transporte de personal

Fue pasando el Dique Portezuelo por ruta 17. Ha varios heridos

Los protagonistas fueron una camioneta Saveiro, una camioneta Ranger y un utilitario tipo Traffic. No se sabe sobre el estado de las personas heridas.

El choque fue violento. Desde el lugar el periodista Abraham Barros reportó que ocurrió pasando el Dique Portezuelo, a unos 60 kilómetros de Plaza Huincul, en dirección a Añelo.

Trabajan en el lugar Policía, Bomberos y personal del Hospital de Añelo. Hay personas lesionadas que están siendo asistidas y derivadas.

Las primeras informaciones indican que el conductor de la camioneta Saveiro perdió el control del vehículo y se cruzó de carril, lo que generó el impacto con la camioneta Ranger y el otro vehículo.

Se tuvo que cortar el tránsito en el sector por lo que hubo demoras. Se le pidió a los automovilistas circular con precaución por el lugar.