Petroleros en alerta: cámaras empresariales analizan la situación

Durante la mañana de este miércoles, los representantes de diferentes cámaras empresariales petroleras Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (C.E.P.H.) y la Cámara de Servicios Petroleros (CASEPE) se reunieron para analizar el reclamo del Sindicato del Petróleo y Gas Privado por las condiciones laborales de los trabajadores de torre.
El Sindicato se declaró públicamente en estado de alerta y movilización pero además hizo la presentación formal ante el Ministerio de Trabajo. Ese paso le da formalidad al reclamo y prevé el lanzamiento próximo de un paro de actividades.
El reclamo principalmente es por la multiplicidad de tareas a realizar por el personal de torre, que se encuentra en el punto neurálgico de la producción de petróleo y gas.
Todavía no hay novedades de un paro, no hay fecha ni plazo. Pero se mantiene el estado de alerta y movilización.