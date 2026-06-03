Petroleros en alerta: cámaras empresariales analizan la situación

El reclamo gremial se presentó en el Ministerio de Trabajo

Durante la mañana de este miércoles, los representantes de diferentes cámaras empresariales petroleras Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (C.E.P.H.) y la Cámara de Servicios Petroleros (CASEPE) se reunieron para analizar el reclamo del Sindicato del Petróleo y Gas Privado por las condiciones laborales de los trabajadores de torre.

El Sindicato se declaró públicamente en estado de alerta y movilización pero además hizo la presentación formal ante el Ministerio de Trabajo. Ese paso le da formalidad al reclamo y prevé el lanzamiento próximo de un paro de actividades.

El reclamo principalmente es por la multiplicidad de tareas a realizar por el personal de torre, que se encuentra en el punto neurálgico de la producción de petróleo y gas.

Todavía no hay novedades de un paro, no hay fecha ni plazo. Pero se mantiene el estado de alerta y movilización.