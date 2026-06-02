Petroleros en alerta y movilización por incumplimiento de acuerdo

Por mejoras en las condiciones laborales del personal de torre.

El Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa se declaró en estado de alerta y movilización ante la falta de avances en las negociaciones por mejoras en las condiciones laborales del personal de torre.

Desde la organización gremial señalaron que el pasado 21 de abril se había firmado un acuerdo con representantes del sector empresarial, el cual permitió en su momento desactivar medidas de fuerza. Sin embargo, según denunciaron, los compromisos asumidos en aquel entendimiento no fueron cumplidos en su totalidad.

Ante esta situación, el sindicato resolvió intensificar su postura y mantenerse en estado de alerta y movilización, a la espera de una respuesta concreta que permita encauzar el conflicto y dar cumplimiento a lo acordado.